Cinéma Une suite pour The Mask ? A une condition, selon Jim Carrey P.-Y.P.

Une annonce qui rend Carrey-ment dingue les fans ! " Je ne réfléchis jamais en pensant aux suites […], mais ça serait justifié avec Sonic, parce que nous n’avons pas encore totalement développé le personnage de Robotnik " , confie Jim Carrey à 7sur7, à l’occasion de la promotion du film Sonic dans lequel il prête sa voix au fameux Robotnik. "Concernant The Mask , ça dépendrait du réalisateur. On en revient toujours à ça. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je ne le ferai que si c’est un réalisateur visionnaire et taré qui s’en occupe. C’est sûr !" Jim Carrey regrette les suites caricaturales d’ Ace Ventura et de Dumb and Dumber.