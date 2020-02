Lupita Nyong’o est devenue une star de cinéma grâce à 12 Years A Slave et Black Panther.

Mais cela ne l’empêche pas de promouvoir la lecture auprès des plus jeunes. "Je pense que c’est OK de trouver difficile la lecture, mais il ne faut pas la rejeter pour autant", a-t-elle expliqué à des étudiants londoniens. "C’est un privilège et un pouvoir de savoir lire. Les histoires sont comme un feu autour duquel on se regroupe pour se sentir mieux. Elles nous poussent à nous intéresser aux autres et pas juste à nous-mêmes, à nous mettre à leur place." C’est une superhéroïne Marvel qui le dit, on ne peut pas trouver mieux pour convaincre les enfants.