Un site américain offre de rémunérer cinq cinéphiles pour regarder les dix films de la saga Harry Potter/Les animaux fantastiques. Mais pourquoi ne fait-on jamais ça en Belgique ?

Voici quelques semaines, un vendeur de voitures américain avait proposé 900 $ à un fan de Fast & Furious pour visionner l'entièreté des crashs de bolides et inonder les réseaux sociaux de ses commentaires.

L'exemple semble avoir inspiré le site EDsmart, qui offre 1.000 $ à cinq petits veinards pour regarder les huit films de la saga Harry Potter et leurs deux compléments des Animaux fantastiques. Soit 19 h 39 de complots magiques autour de Poudlard et 4 h 26 de prequel. C'est long (24 h 05) et plutôt bien payé (41,5 dollars de l'heure).

Pour décrocher ce petit pactole, les candidat doivent remplir une petite lettre de motivation (en moins de 200 mots) dévoilant le côté magique de leur personnalité. Et, surtout, comment ils en font profiter leur communauté sur les réseaux sociaux.

Mais pourquoi n'organise-t-on jamais ce type de concours en Belgique ? Cela rentabiliserait agréablement le temps de confinement, tant qu'il ne faut pas regarder l'intégrale de Taxi ou des Tuche...