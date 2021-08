" Music Hole est un film complètement ubuesque, atypique et satirique", confirme Vanessa Guide qui a tout suite été séduite par son rôle déjanté de Martine - épouse du pathétique Francis, personnage principal - dans ce polar burlesque belge réalisé par David Mutzenmacher et Gaëtan Liekens et qui sort ce 11 août dans les salles. "Et moi, ce ne sont que des choses qui m’attirent. Je trouve surtout que ce genre de film est assez rare dans le paysage audiovisuel francophone. Music Hole, ça me parle tout de suite. Quand je lis ce genre de scénario farfelu, j’ai tout de suite envie de faire partie de l’aventure."

L’ancienne chroniqueuse du Grand Journal de Canal + (Le rappel des titres avec Monsieur Poulpe), qui a été vue dans Les Nouvelles aventures d’Aladin avec Kev Adams (et sa suite Alad’2), Les Seigneurs ou encore Supercondriaque sait de quoi elle parle. "J’ai toujours eu une appétence pour les films un peu barges, un peu hors norme", explique l’actrice française de 38 ans qui était entourée de comédiens belges tout aussi barjos comme Kody, Mourade Zeguendi, Wim Willaert ou encore l’ex-Pouf du Grand Cactus Bénédicte Philippon. "Avec ces dialogues tellement corrosifs que je me suis dit que cela allait être délectable à jouer."