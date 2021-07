Le Festival de Cannes, c’est un peu le Tour de France en version cinématographique, avec des films aussi pénibles et longs qu’un col hors catégorie, une course contre la montre pour enchaîner visions et interviews, mais aussi des rencontres qui valent tous les bouquets des vainqueurs. Comme cette demi-heure passée avec Vanessa Paradis dans la suite d’un hôtel particulier de la Croisette.

De nature plutôt renfermée, elle n’accorde que peu d’entretien à la presse. Mais quand elle se prête au jeu, c’est avec le sourire. Tout en faisant très bien comprendre les terrains sur lesquels elle ne compte pas s’aventurer.