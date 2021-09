À tout point de vue, Vanessa Paradis est un peu l’anti-Gérard Depardieu. En musique (7 albums studio en 33 ans) comme au cinéma, la toujours fluette quadragénaire (elle fêtera ses 50 ans le 22 décembre 2022) se montre aussi sélective qu’intransigeante. La preuve : Cette musique ne joue pour personne ne constitue que la 27e ligne de sa filmographie, entamée pourtant voici 32 ans.

Mais il est vrai que cette formidable comédie déjantée mêlant gangsters, théâtre et romantisme, dispose d’un atout de taille : elle est signée Samuel Benchetrit, son mari. "Nous nous sommes rencontrés au travail, sur le plateau de son film précédent, Chien, répond-elle avec un regard malicieux. Et en tant qu’actrice, j’adore être dirigée. Cela n’a rien d’anormal de tourner avec quelqu’un qu’on connaît si bien. Il sait aussi exactement comment j’aime être dirigée et ce qu’il faut me dire. Mais ça, c’est juste pour le plateau. Pas pour la maison…"

Est-ce un hasard s’il vous fait jouer une actrice amateure qui incarne Simone de Beauvoir au théâtre ?

