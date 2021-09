Il est trop tôt pour en déduire un changement de stratégie dans l’univers superhéroïque, mais Marvel a étonné avec la durée de Venom : Let There Be Carnage. Les données fournies aux chaînes de multiplexes américaines AMC et Fandango font état d’une longueur d’une heure trente tout pile, ce qui en fait le plus court des films Marvel, dépossédant The New Mutants et ses 94 minutes de ce record.

Une surprise de taille, dans la mesure où les aventures des sauveurs du monde dépassaient souvent allègrement les deux heures, voire même les trois heures pour Avengers : Endgame. Même si le premier Venom, sorti en octobre 2018, ne brillait pas par son running time comme on dit aux USA (ni par le reste, d’ailleurs, il faut bien le reconnaître), il proposait tout de même vingt-deux minutes de spectacle de plus que sa suite.

Déconseillé aux moins de 13 ans

Par contre, aucune différence entre les deux Venom concernant la classification. Ils sont tous deux déconseillés outre-Atlantique aux moins de 13 ans. La raison, concernant ce deuxième volet ? "Des séquences intenses de violence et d’action, un langage cru, des passages dérangeants et des références aguicheuses." Pas vraiment surprenant, vu l’intitulé.

Il faudra attendre le 13 octobre pour en savoir plus sur ce Carnage annoncé.