Depuis leur clash sur le tournage de The Fate of the Furious, en 2016, Vin Diesel et Dwayne Johnson ne s’adressent plus la parole, si ce n’est pour se balancer quelques vacheries via les réseaux sociaux ou des interviews dans les médias. Pour The Rock, la cause semblait entendue : plus question de tourner encore un jour avec un partenaire auquel il reproche un manque de professionnalisme. “Je souhaite tout le succès à Fast 9, déclarait-il à The Hollywood Reporter voici quelques mois. Et je souhaite bonne chance à Fast 10, Fast 11 et tous les autres films Fast & Furious, qui se feront sans moi.” C’était on ne peut plus clair.

Mais entre les deux superstars chauves, musclées et portées sur les bolides ultrarapides, la hache de guerre est peut-être sur le point d’être enterrée. C’est en effet clairement la volonté de Vin Diesel, désireux de retrouver son vieux complice pour le dixième volet de la saga afin de respecter une promesse faite à feu Paul Walker. Il vient en effet de lui envoyer un message sur Instagram pour mettre fin à leur dispute.

“Mon petit frère Dwayne, l'heure est venue. Le monde attend le final de Fast & Furious 10. Comme tu le sais, chez moi mes enfants t'appellent Oncle Dwayne. Il ne se passe pas une fête sans que vous vous envoyiez vos vœux... mais le temps est venu. L'héritage attend. Je t'ai dit il y a plusieurs années que j'allais tenir ma promesse envers Pablo (le surnom de Paul Walker, ndlr). J'ai juré que nous atteindrions et ferions le meilleur Fast pour le final, qui sera Fast & Furious 10 ! Je dis ça par amour, mais tu dois te montrer, ne laisse pas tomber la franchise. Tu as un rôle très important. Hobbs ne peut être joué par personne d'autre. J’espère que tu seras à la hauteur et que tu accompliras ton destin.”

Pour l’instant, Dwayne Johnson n’a pas réagi. Mais s’il a l’intention de se présenter à l’élection présidentielle américaine, comme cela a déjà été évoqué, c’est sûr que ces retrouvailles ne pourraient pas lui faire de tort.