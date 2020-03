Le report, pour cause de coronavirus, du tournage d’Astérix et Obélix - L’Empire du Milieu, n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça pour Guillaume Canet.

Comme le tournage ne débutera que le 15 juin en France, avant de se poursuivre en septembre en Chine, l’acteur-réalisateur a pu engager Vincent Cassel. Ce dernier l’a annoncé dans une interview à Allo Ciné : "Dans pas longtemps, j’attaque le tournage d’Astérix et Obélix avec Guillaume Canet et plein, plein d’acteurs". À ses côtés, outre Guillaume Canet, on retrouvera en effet Marion Cotillard, Jonathan Cohen et Gilles Lellouche. Pas un mot sur son rôle. Mais le film au 62 millions € de budget commence déjà à avoir fière allure.