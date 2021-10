Venu parler de la pièce Pair et manque, mise en scène par Christian Vadim (le fils de Catherine Deneuve), dans laquelle il joue, Vincent Lagaf est ravi de remonter sur les planches. "Financièrement, c’est beaucoup plus intéressant, la télévision, commence l’ancien animateur du Bigdil, aujourd’hui Megagaf dans Fort Boyard. Mais, artistiquement, c’est beaucoup plus plaisant, le théâtre. Grâce à Pair et manque (du 16 au 21 novembre au Centre culturel d’Auderghem, NdlR), je me suis aussi rendu compte que je n’étais pas forcément bon que dans le clownesque. Ici, je suis juste moi, je ne fais pas du Lagaf de la télé."

