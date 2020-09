Les critiques ciné de la semaine.



Mon cousin, Misbehaviour et On the Rocks explorent trois formes différentes de comédie avec un réel bonheur. De quoi ravir plus d'un cinéphile cette semaine.

Quel bonheur d’enfin visionner une comédie française bien écrite, axée sur protagonistes qui se renvoient joliment la balle et non sur des personnages crétinissimes comme c’est trop souvent le cas.

