Ce mardi soir, Vincent Lindon montera sur la scène du Grand Théâtre Lumière du Palais des festivals de Cannes, lors de la cérémonie d'ouverture, pour présenter son jury et saluer l’importance du cinéma en cette période troublée. Ce matin, face à une poignée de journalistes internationaux, il évoquait son rôle de président du jury de cette 75e édition du Festival de Cannes. Un an après avoir été à l’affiche de la Palme d'or, Titane de Julia Ducournau, c’est en effet à lui et à son jury de lui trouver un successeur… "Mon histoire avec Cannes est incroyable, s'enflamme-t-il. En 2015, j’ai reçu le prix d’interprétation pour La Loi du marché. Six ans après, j’étais dans la Palme d’or et maintenant, je suis président du jury. C’est Wimbledon, Roland-Garros et Flushing Meadow! Ce qui est passionnant, c’est qu’aujourd’hui, je vais être de l’autre côté et peut-être vais-je comprendre comment ils ont fait pour me donner ce prix…"