Il revient à la comédie avec François Damiens dans Mon cousin.

Peu de comédiens peuvent s’offrir le luxe d’initier un long métrage. Question de statut, de crédibilité. Parmi les rares privilégiés se retrouve Vincent Lindon. Qui en a profité pour surprendre avec Mon cousin, en revenant à un genre qu’il avait délaissé.

"J’avais un besoin organique, physique et artistique de faire une comédie. Organique car je ne peux faire un film que s’il dit quelque chose de nos contemporains. Sinon, c’est un film comique, avec des gags empilés comme une lasagne. Je ne critique rien, mais moi, j’ai besoin que dans 25 ou 30 ans, on se dise que c’était ça la tendance politique, un homme puissant ou l’esprit de famille. On ne choisit pas sa famille et c’est un film sur deux personnes qui ne se choisissent pas mais vont finir par se rechoisir. Physique parce que j’avais envie de porter le sac à deux, et pas tout seul. Enfin, cinématographique car je ne suis pas éternel, j’ai encore le physique pour faire une grande comédie à deux. J’avais envie de travailler avec François Damiens et je suis un fervent admirateur de ces comédies traditionnelles françaises comme La Chèvre, Les Compères ou L’Emmerdeur avec Ventura et Brel."

(...)