Elle livre une prestation éblouissante dans la comédie géniale d’Albert Dupontel.

S’il existe un film qui mérite de surmonter ses appréhensions, d’enfiler un masque et de se ruer dans les cinémas, c’est Adieu les cons. La comédie grinçante, tendre et loufoque d’Albert Dupontel s’attaque, à la manière de Brazil, à l’absurdité de la bureaucratie et à la déshumanisation de la société.

Cerise sur le gâteau, Virginie Efira y livre une prestation éblouissante, qui pourrait lui valoir d’autres prix d’interprétation après celui du FIFF à Namur. "C’est chouette. À part un Magritte, je n’avais jamais rien gagné, sauf un prix de Bruxelloise la plus sexy, mais c’était très gênant (rire)."

(...)