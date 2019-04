Thierry Frémaux a levé le voile sur la sélection officielle du 72e Festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai. Un cru dans lequel se retrouvent les frères Dardenne. Ils présenteront Le Jeune Ahmed qui s’intéresse au destin d’un adolescent de 13 ans basculant dans la radicalisation.

Habitué des marches et auréolé de ses deux Palmes d’or (Rosetta et L’Enfant), le tandem liégeois aura cependant fort à faire pour s’imposer car il y aura du beau monde sur la Croisette. Face à eux se dressent Pedro Almodovar (Douleur et Gloire), Arnaud Desplechin (Roubaix, une lumière), Xavier Dolan (Matthias et Maxime), Ken Loach (Sorry We Missed You) ou encore Terrence Malik (Une vie cachée). Sans oublier l’Américain Jim Jarmusch qui fera l’ouverture de la quinzaine cannoise avec The Dead Don’t Die. Voilà qui devrait donner du fil à retordre au jury présidé par le Mexicain Alejandro Inaritu.

Les frères Dardenne ne seront pas les seuls représentants belges dans cette sélection officielle. Réalisée par la Française Justine Trichet, Sibyl, coproduction belge dans laquelle Virginie Efira donne la réplique à Adèle Exarchopoulos, figure aussi parmi les 19 longs métrages retenus. En revanche, pas de trace de Once Upon A Time In Hollywood, le très attendu Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Il n’est pas encore prêt mais le Festival se réserve le droit d’accueillir un film au dernier moment.

Du beau monde, il y en a aussi hors compétition. Cinquante-trois ans après sa Palme d’or pour Un homme et une femme, Claude Lelouche présentera Les plus belles années d’une vie (toujours avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée), la seconde suite qu’il donne à son film légendaire qui lui a aussi valu deux Oscars. Dexter Fletcher sera présent avec Rocketman, biopic consacré à Elton John, tandis que Diego Maradona fera le déplacement pour le documentaire que lui consacre Asif Kapadia.

Enfin, l’affiche du festival, mettra à l’honneur Agnès Varda disparue le 29 mars.