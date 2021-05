En attendant le prochain Festival de Cannes (toujours prévu du 6 au 17 juillet), dont elle sera sans conteste l'une des stars grâce à Benedetta de Paul Verhoeven, Virginie Efira n'a pas le temps de penser à faire la fête du cinéma. Elle a retrouvé ce lundi les plateaux de tournage pour le quatrième film de Serge Bozon, Don Juan. Une comédie musicale au casting prestigieux, puisqu'elle y aura pour partenaires Tahar Rahim (nommé aux Golden Globes du meilleur acteur pour Désigné coupable et actuellement en tête d'affiche de la série Le Serpent sur Netflix) mais aussi, et c'est plus inattendu, Alain Chamfort, qui participe à sa cinquième fiction (il tenait son propre rôle dans deux autres) à 72 ans.

L'histoire, à en croire le synopsis officiel, devrait se rapprocher plus du mouvement #MeToo que de la légende popularisée par la pièce de théâtre de Tirso de Molina: "Laurent est abandonné le jour de son mariage. Il se jette alors dans une quête effrénée du plaisir. Comment séduit-il? En chantant. Mais le travail le rappelle bientôt à ses obligations–Laurent est un acteur en train de répéter Don Juan. Hélas tout se dérègle : ses nouvelles conquêtes lui résistent, il est tabassé par une femme, sa partenaire n’arrive pas à incarner Elvire et perd pied au point de disparaître...L’actrice qui la remplace se révèle être la femme qui l’a abandonné le jour de son mariage. Le cauchemar va-t-il continuer ou le rêve redevenir possible? A voir, à chanter, à danser."

Le film, coproduit par la société belge Frakas, est déjà attendu sur nos écrans l'année prochaine.