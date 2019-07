Après Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury et Taron Egerton dans celle d’Elton John, c’est au tour d’Austin Butler d’interpréter une légende de la musique, Elvis Presley.

En pleine préparation d’un biopic sur The King, le réalisateur Baz Luhrmann (Moulin rouge) a révélé son identité au site Deadline. Il s’agira de l’acteur de 27 ans vu dans les séries Zoé, The Carrie Diaries ou encore dans le film de Jim Jarmusch The Dead Don’t Die. "Je savais que je ne pourrais pas faire ce film si le casting n’était pas absolument parfait, donc nous avons minutieusement cherché un acteur dont le talent pourrait rappeler à la fois les gestes singuliers et naturels, et les qualités vocales de cette star incomparable, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste."

© AP