Plus que quelques mois de repos pour les oreilles, avant une nouvelle attaque massive rythmée par l’entêtant "Libérée, délivrée". Le 20 novembre, La Reine des neiges 2 donnera un coup de chaud aux tympans tout en glaçant les nerfs des parents. Les expéditions martiennes n’étant pas pour demain, il sera impossible d’échapper au phénomène qui n’a rien perdu de sa vigueur depuis 2013. D’ailleurs, à ce jour, La Reine des neiges trône en tête du box-office mondial des films d’animation, avec 1,276 milliard $ de recettes.

Histoire de faire monter un peu plus la pression, Disney vient de révéler une nouvelle affiche. On y découvre Anna et Elsa seules dans les bois givrés. Le scénario reste top secret, mais on sait désormais que si, dans le premier dessin animé, Elsa était effrayée par l’ampleur de ses pouvoirs frigorifiques, dans cette suite, elle espère qu’ils suffiront pour la sortir d’un mauvais pas. La réalisatrice, Jennifer Lee, a par ailleurs précisé que la forêt enchantée "serait un lieu où tout change, que vous le désiriez ou non".

Pas un mot, par contre, sur le rôle tenu par deux nouveaux protagonistes : la Reine Iduna (la maman des deux princesses) et le lieutenant Matthias, pris au piège des bois depuis 30 ans. Lui aimerait en être "libéré, délivré"…