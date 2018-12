Double bonne nouvelle pour tous les comptables d’Hollywood. En 2019, il ne sera nullement utile d’acheter une boule de cristal ou de consulter Madame Soleil pour prédire les résultats financiers des studios. Ils seront excellents, c’est une certitude. Car en fin d’années, deux des quatre sagas à avoir dépassé les 2 milliards $ au box-office mondial avec un seul film (juste derrière Avatar et Titanic), à savoir Star Wars et les Avengers, tirent leur révérence. Suscitant par là même une attente énorme chez les fans. Avec Endgame, les Avengers ouvriront le bal le 24 avril, dans une lutte désespérée contre Thanos. Par la suite, ils devraient laisser la place à une nouvelle génération de vengeurs, sans doute avec des accents plus mutants.

(...)