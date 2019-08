Voici les deux toutous qui vont faire craquer les petits abonnés à Disney + à partir du 12 novembre (mais visible seulement début 2020 chez nous). Disney vient en effet de dévoiler les premières images de l'adaptation "live" de son dessin animé La Belle et le Clochard. Comme prévu, Lady, doublée par la Woman in Black Tessa Thompson, possède l'élégance et la douceur des cockers. Clochard (auquel Justin Theroux prête son timbre), pour sa part, a l'air aussi cabot qu'en animation.

Faut avouer qu'ils sont plutôt craquants. © Disney