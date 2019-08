Dans le box-office mondial de tous les temps figurent cinq adaptations live de dessins animés Disney : Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, Alice au pays des merveilles et Le Livre de la jungle. Une vraie mine d’or, que le studio compte bien exploiter. Avec pas moins de quinze projets en chantier, si on y inclut Aladdin 2.

Maléfique 2 : le pouvoir du mal (16/10/2019). Cette fois, c’est la maman du prince Philippe que Maléfique va devoir affronter pour préserver La Lande. Le casting est à la hauteur de l’événement : Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning et Chiwetel Ejiofor.

La Belle et le Clochard (12/11/2019). Seuls les abonnés à Disney + (qui n’arrive que début 2020 chez nous) pourront découvrir ce remake. Les premières images sont craquantes.

Mulan (25/3/2020). Principal changement dans l’adaptation de cette légende chinoise : Mushu le (petit) dragon qui s’exprimait avec la voix d’Eddie Murphy va être remplacé par un phénix.

Cruella (21/12/2020). Habituée aux rôles positifs, Emma Stone va rajeunir Cruella d’Enfer dans ce spin-off des 101 Dalmatiens qui va expliquer pourquoi elle déteste les chiens depuis sa jeunesse.

Merlin l’enchanteur. Cette adaptation de Merlin l’enchanteur est destinée uniquement à Disney +, à une date indéterminée pour l’instant.

La Petite Sirène. Disney fait joliment preuve d’audace en confiant le rôle d’Ariel à une jeune comédienne black, Halle Bailey, dans l’adaptation live du conte d’Andersen. Melissa McCarthy a confirmé qu’on lui a proposé le rôle d’Ursula, tandis qu’Harry Style a refusé d’incarner le prince Eric.

Le Bossu de Notre-Dame. En 2002, La suite du dessin animé était sortie directement en vidéo. Cette fois, on ignore si Disney va miser sur un remake classique ou sur une autre version de l’histoire de Victor Hugo, comme pour Maléfique. Seule certitude : Alan Menken composera à nouveau les chansons du film.

Lilo et Stitch. Dan Lin, le producteur de l’adaptation d’Aladdin, se retrouve aux commandes des nouvelles aventures de l’extraterrestre toujours partant pour jouer des tours pendables. Cette fois, il s’agira d’un mélange d’effets spéciaux et de vrais acteurs.

Pinocchio. Alors que Guillermo del Toro prévoit en 2021 une version noire des aventures écrites par Carlo Collodi, Disney aurait proposé à Tom Hanks d’incarner Gepetto dans son remake dont la date de sortie n’a pas été précisée.

Rose Red. On l’ignore souvent, mais les frères Grimm avaient écrit une aventure de Blanche-Neige et de sa sœur, Rose-Rouge. Elles venaient en aide à un ours terrifiant et à un nain ingrat. De ce conte du XIXe siècle, les scénaristes de Disney n’ont rien gardé ! Si ce n’est la frangine aventurière de la croqueuse de pomme. Son périple débutera à l’écran par l’empoisonnement de Blanche-Neige. Pour la sauver, elle doit retrouver les sept nains, seuls capables d’inventer un remède pour la ramener à la vie. Le rôle a été proposé à Brie Larson, alias Captain Marvel.

Blanche-Neige, Le Livre de la jungle 2, Peter Pan et Bambi. Ces quatre projets sont en cours.