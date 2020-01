Visionner un film en salle correspond à 45 minutes de cardio léger et améliore la concentration.

Si la perspective d’assister sur grand écran aux déambulations de Charlize Theron ou de Will Smith vous allèche plus que celle de vous asseoir sur une selle de vélo au confort très relatif dans une salle qui fleure bon la transpiration, bonne nouvelle, votre problème est résolu. Vous allez pouvoir vous rendre dans un multiplexe sans complexes, le cœur léger, avec l’esprit serein de celui qui vient d’effectuer ses exercices quotidiens.

Selon une enquête menée par l’University College London auprès de 77 spectateurs (numériquement, ce n’est pas très impressionnant, c’est vrai…), une projection correspond à 45 minutes de cardio léger, avec un rythme cardiaque situé entre 40 et 80 % de son maximum. En clair, pour une personne de 30 ans, en raison des émotions vécues, le cœur battrait entre 95 et 160 pulsations à la minute pendant trois quarts d’heure. Le tout sans devoir porter de t-shirt fluo, ni passer à la douche obligatoire en fin d’"exercice".

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, l’étude montre que les "palpitants" des spectateurs ont tendance à battre à l’unisson, ce qui créerait un sentiment de groupe. Enfin, cerise sur le gâteau, la vision d’un film agirait aussi positivement sur la concentration.

"Une activité comme le cinéma permet à notre cerveau de concentrer toute son attention sur une seule chose pendant une longue période, explique au Daily Mail le professeur en neurosciences Joseph Devlin. Notre capacité de travailler sans être distraits nous rend plus capables de résoudre des problèmes et nous rend plus productifs. Dans un monde où il est de plus en plus difficile de se passer des portables, ce niveau de concentration soutenue est bon pour nous."

En moyenne, le Belge va 1,8 fois au cinéma par an. Pas sûr que cela suffise pour réellement améliorer sa santé…