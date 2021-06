La pandémie a manifestement terni l'image de super-héros. Les invincibles sauveurs du monde, qui dominaient le box-office sans partage depuis une bonne décennie, avaient déserté les salles de cinéma dès l'apparition du coronavirus. Et une partie de leurs fans semble leur en tenir rigueur. Ou alors, commencent-ils tout doucement à lasser.

Les résultats de notre sondage, auquel vous avez été nombreux à participer, sont sans appel. Les représentants de Marvel et de DC Comics se sont pris une solide raclée, de la part de héros plus classiques, traditionnels. Alors qu'il ne fallait choisir qu'un seul film le plus attendu pour ces prochains mois dans une liste de vingt, James Bond et No Time to Die ont largement devancé tout le monde, avec 33,8 % des voix. Un vrai plébiscite pour Daniel Craig dans sa dernière aventure dans le smoking de 007.

A distance respectable, avec 13,2 % des suffrages, Tom Cruise crée la surprise avec son retour dans le zinc de Maverick, 35 ans après le premier Top Gun. Autrement dit, les deux premiers du classement sont les films les plus attendus de l'année pour 47 % des votants. Énorme.

Preuve que c'est dans les vielles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, un autre revenant, Neo, complète le podium avec 8,8 % des votes pour Matrix 4, 4, qui débarquera en fin d'année pour poursuivre la trilogie originale 18 ans plus tard. Il précède de peu le remake d'un film de 1984, Dune, avec cette fois Timothée Chalamet, Zendaya et Rebecca Ferguson dans les rôles principaux.

Enfin, le top 5 est conclu par une comédie française amenée à faire énormément de bruit, OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire. Le film de Nicolas Bedos, avec Jean Dujardin, Natacha Lindinger, Mélodie Casta et Pierre Niney, récolte 7,6 % des suffrages.

Et les super-héros, alors ? Black Widow, avec Scarlett Johansson, est la seule à sauver un peu les meubles, avec une sixième place et 6,4 % des votes. Spider-Man: No Way Home suit à distance respectable (4 %), tandis que Venom 2: Let There Be a Carnage (1,4 %), The Suicide Squad (0,9 %) et Marvel's Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (0,4 %) ne constituent manifestement la priorité pour presque personne.

Tout aussi surprenant, le neuvième volet de Fast & Furious ne fait pas recette (3,1 %), à peine devant Les Tuche 4 (2,9 %).

Si ces résultats se confirment en salle, au niveau du box-office, c'est sûr, le covid-19 aura changé la donne pour le cinéma.