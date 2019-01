Qui n'a jamais rêvé d'incarner l'élève Ducobu? Si la perspective d'arborer un bonnet d'âne ravit vos enfants, ils pourraient être en mesure d'incarner le personnage phare de la bande dessinée éponyme. Un troisième volet d'une série commencée en 2011, dont le tournage aura lieu en Belgique en juillet et août 2019, verra le jour prochainement, apprend-on sur France Info.

Dès lors, l'équipe du film recherche des enfants pour remplir différents rôles, et pas des moindres! Le tournage sera rémunéré selon les tarifs syndicaux avec prise en charge nécessaire de l'hébergement et frais de déplacement (éventuels).

Les rôles qui feront l'objet d'un casting:

- Pour le rôle de Ducobu : Un garçon rondouillard / corpulent, entre 10 et 13 ans, de type caucasien. Cheveux blonds ou châtains (de préférence). Vif, débrouillard, avec un sens de la répartie

- Pour le rôle de Léonie : Une fille entre 8 et 12 ans (grand max 12 ans, petite pour son âge dans ce cas), de type caucasien. Cheveux roux ou châtains (de préférence)

- Pour des rôles importants (camarades de Ducobu) : - Un garçon entre 8 et 12 ans (grand max 12 ans - petit pour son âge), noir ou métis.Vif et débrouillard, avec un sens de la répartie. - Un garçon entre 8 et 12 ans (grand max 12 ans - petit pour son âge), caucasien, sachant bien chanter. Accent anglais ou origines anglo-saxonnes/américaines bienvenues (mais pas obligatoires)