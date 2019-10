C’est l’une des conséquences de l’émergence des plateformes de streaming, extrêmement gloutonnes en matière de fiction : il faut trouver une quantité incroyable de nouvelles séries événementielles. Et vite, pour fidéliser ou garder les téléspectateurs. Dans ce contexte de concurrence effrénée, la tentation est grande de miser sur des valeurs sûres, ayant déjà fait leurs preuves. Mais aussi sur des sagas qui semblaient appartenir définitivement à une autre époque.

Après Dinasty, MacGyver ou Magnum PI, voici qu’est annoncé Walker. Le reboot de Walker, Texas Ranger. De 1993 à 2001, cette série a offert à Chuck Norris un de ses rôles les plus emblématiques, celui de Cordell Walker. En bon champion des arts martiaux, il distribuait généreusement les mandales et les coups de pied, histoire de faire comprendre aux malfrats qu’on ne badinait pas avec la loi et les grandes valeurs morales à Dallas. Et pour s’assurer que le message passait bien, il pouvait toujours compter sur l’aide de son équipier, un ancien joueur de football américain, James Trivette (incarné par Clarence Gilyard).

Dans le projet qu’il va coproduire tout en tenant le rôle principal, Jared Padalecki semble bien destiné à apporter quelques évolutions. D’après les informations publiées par le site Deadline, il devrait déjà faire équipe avec une femme, dont le profil n’a pas encore été déterminé. Cordell Walker, lui, a perdu son épouse dans des circonstances assez mystérieuses. Ce qui l’oblige à laisser de côté les opérations secrètes menées depuis deux ans pour s’occuper de ses deux enfants. La tâche ne sera pas simple, tant les liens se sont desserrés. Et les tensions avec sa famille, très conservatrice, ne vont pas faciliter les choses.

L’action devrait toujours rester au menu, tout comme les procédures d’arrestation non prévues par le règlement, mais en mettant plus l’accent sur la psychologie. En passant derrière Chuck Norris, le défi ne paraît pas insurmontable.