L’application pour smartphones Wallywood, développée par Wallimage, est une initiative wallonne avec un objectif simple : permettre de découvrir la Wallonie à travers le cinéma. Comment ? En partant à la découverte de lieux de tournage de films et séries en Wallonie. Lancée fin avril 2019, une version améliorée a été lancée au début de l’été 2020. Avec le déconfinement, c’était l’occasion de donner un petit coup de pouce au projet.

Répertoriant plus de 150 films et séries, l’application permet de se plonger au cœur du cinéma wallon. “L’idée est de permettre, aussi bien aux cinéphiles qu’aux curieux, de retourner sur les traces de certains réalisateurs ou comédiens, tout en visitant des points touristiques en Wallonie de manière thématique”, raconte Jean-François Tefnin. L’application permet de rechercher des films en fonction des noms et des lieux. En outre, du contenu éditorial est proposé quotidiennement. Depuis la mise à jour de juillet, une nouvelle rubrique intitulée ‘Wallywood TV’a fait son apparition et propose des contenus vidéos exclusifs (une interview avec Danny Boon, par exemple).

À l’ouverture, l’application vous demande si elle peut avoir accès à votre géolocalisation. On pourrait douter de l’intérêt de la fonctionnalité… et pourtant ! Le jeu peut en valoir la chandelle. “En fonction de votre position, l’application va pouvoir vous envoyer une notification pour attirer votre attention si vous passez à proximité d’un lieu de tournage”, explique Jean-François Tefnin.

“Évidemment, c’est un boulot de longue haleine”, continue-t-il. “On essaie d’y travailler régulièrement pour continuer de mettre à jour la base de données mais cela demande du temps”. En améliorant l’expérience utilisateur de son application, Wallimage souhaite continuer à donner l’envie aux Belges de visiter des lieux cinématographiques emblématiques de la Région wallonne. Et cela semble fonctionner : les téléchargements de l’appli ont augmenté de 34 % suite à la campagne de promotion estivale.