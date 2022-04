Bonne nouvelle pour les fans de la chauve-souris. Warner Bros a annoncé lors de la CinemaCon à Las Vegas qu'un deuxième volet de "The Batman" allait voir le jour. Toby Emmerich, le patron du groupe a expliqué ce choix en personne. "Matt s'est emparé de l'un de nos superhéros les plus emblématiques et les plus aimés pour en livrer une vision nouvelle", a-t-il commencé. "Matt Reeves, Rob Pattinson et toute l'équipe emmèneront à nouveau le public à Gotham avec The Batman 2".

L'acteur britannique aura donc la chance d'incarner pour la seconde fois l'iconique Bruce Wayne. Matt Reeves aura encore les rennes du projet. En revanche, il faudra certainement être patient car aucune date de sortie n'a été énoncée.

Ce premier volet a été une réussite commerciale et a été salué par la critique. Cinebel annonce que le film a coûté environ 100 millions d'euros. Soit 2,5 fois moins que The Dark Knight Rises et Batman v Superman : L’Aube de la justice. En tout, le film a déjà rapporté la bagatelle d’un peu moins que 760 millions de dollars.