Ever Anderson face à Peter Pan avant de jouer la jeune Scarlett Johansson dans Black Widow.

La nouvelle peut paraître surprenante. Alors qu’aux États-Unis, les seules critiques à l’encontre de Disney + concernent le manque de productions propres, d’après Variety, la firme aux grandes oreilles rondes aurait l’intention de présenter son adaptation de Peter Pan au cinéma et non pas exclusivement sur sa plateforme de streaming.

L’explication se trouve sans doute dans le triomphe de deux autres adaptations de dessins animés, Aladdin et Le Roi Lion, mais aussi dans les espoirs placés en Mulan. Difficile de réserver uniquement pour le petit écran des projets susceptibles de rapporter un milliard de dollars…

Le plus grand défi, concernant Peter Pan and Wendy, consiste à dénicher un comédien susceptible de faire oublier l’espiègle petit rouquin aux grandes oreilles pointues popularisé par le grand classique de 1953. Mais le réalisateur David Lowery (Peter et Elliot) semble avoir fait son choix.

Pour le rôle principal, il a engagé Alexander Molony, apparu dans les séries Claude et The Reluctant Landlord. La nouvelle Wendy, elle, est plus connue. Ever Anderson est en effet la fille de Milla Jovovich et de Paul W.S. Anderson. Déjà apparue dans Resident Evil : The Final Chapter, elle est amenée à incarner la jeune Natasha Romanoff (future Veuve Noire, jouée par Scarlett Johansson) dans Black Widow. Le titre l’indiquait déjà : Wendy va faire de l’ombre à Peter Pan dans cette adaptation très attendue.