Originaire du Bronx, l’acteur a appris à maîtriser les arts martiaux, une question de survie..

Cela paraît un peu difficile à croire aujourd’hui, vu qu’il n’occupe plus le haut de l’affiche depuis une quinzaine d’années, mais durant toutes les années 90, Westley Snipes était une véritable star à Hollywood, grâce à Passenger 57, Demolition Man, Rising Sun et, surtout, la saga Blade, dans laquelle il incarnait un héros mi-humain mi-vampire qui combattait impitoyablement les suceurs de sang. Aujourd’hui, c’est surtout dans les séries qu’on le voit encore : Paper Empire et, bientôt, True Story.