Les cinéphiles du monde entier seraient-ils devenus très légèrement monomaniaques ? Cette année, quatre blockbusters ont franchi la barre du milliard de dollars de recettes : Avengers : Endgame, Spider-Man : Far From Home, Le Roi lion et Aladdin. Soit deux aventures superhéroïques Marvel et deux adaptations live de dessins animés Disney.

Largement de quoi conforter le studio aux grandes oreilles rondes de poursuivre dans cette double voie à l’avenir. Et plancher d’ores et déjà sur Aladdin 2, qu’on imagine (...)