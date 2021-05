Voilà une nouvelle qui va ravir les enfants et tous les adultes en manque de gentillesse. La forêt des Rêves bleus va bientôt s'ouvrir à eux. Vu le succès phénoménal de ses précédentes adaptations, comme Le Roi Lion ou Aladdin, Disney va présenter sur scène, dès le mois d'octobre aux États-Unis, un spectacle de peluches avec Winnie l'Ourson, Tigrou, Porcinet, Coco Lapin ou Maître Hibou. Et comme ces spectacles ont la bonne habitude de voyager, il ne faudra sans doute pas attendre longtemps pour pouvoir les découvrir... pas trop loin de chez nous.

"Le monde de Winnie l'Ourson est si incroyablement riche qu'après plus d'un demi-siècle, je doute qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas été profondément ému ou qui ressente un lien personnel avec ses merveilleux personnages, a expliqué le concepteur du show, Jonathan Rockefeller. La question que nous nous sommes posée lors de la création de cette adaptation musicale intime était: Comment faire passer Winnie de l'écran sur scène d'une manière entièrement nouvelle et rafraîchissante, mais qui rend encore hommage à l'iconographie de Winnie l'Ourson? La réponse était simple. Enfin, en théorie ...Il suffit de créer des marionnettes tellement incroyables, brillantes, extraordinaires qu'il en devient impossible de croire qu'elles ne sont pas réellement vivantes. Le public peut s'attendre à ce que son cœur soit volé par les personnages et à ce que son imagination explose avec ces peluches de taille réelle."

L'histoire n'a pas encore été révélée, mais les musiques des frères Sherman y seront inclues. De quoi changer nous changer les idées et oublier le covid tout en douceur.