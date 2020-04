Elle cherchait quelque chose de "divertissant" à proposer pour récolter des fonds pour Hope From Home.

Les initiatives se multiplient pour récolter des fonds afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 ou aider les victimes dans le besoin. Parfois, elles prennent des formes assez surprenantes. Comme celle de Keira Knightley, depuis son domicile, pour venir en aide à Hope From Home. "Bonjour, je suis Keira Knighley, et je suis ici pour Hope From Home, dans le cadre du World Health Day. Je vais essayer de faire quelque chose de divertissant (sa moue est pour le moins dubitative à ce moment-là, ndlr) et je pense que ce l'est.Je vais vous jouer Yesterday des Beatles avec mes dents."

Elle se met alors à tapoter la partie inférieure de sa mâchoire avec ses ongles. Bizarrement, la mélodie se révèle très reconnaissable.

Un grand sourire barre son visage à la fin de sa prestation. "Merci d'avoir regardé. Merci à tous les travailleurs en première ligne et au personnel médical qui travaillent si dur pour le moment. Si vous voulez faire un don, ce qui serait super, il suffit d'aller sur HopeFromHome.tiltify.com. Merci beaucoup."

A ce jour, l'organisation a déjà récolté 1,84 million de livres sterling.