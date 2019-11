C’est un fameux caillou dans la chaussure des producteurs hollywoodiens. Les suites des grands succès, autrefois garantes de rentrées colossales quelle qu’en soit la qualité, ne constituent plus des poules aux œufs d’or. Pire même : la logique qui consistait à prolonger tout triomphe au box-office se révèle désormais désastreusement coûteuse.

En 2019, la plupart de ces prolongations ou reboots, très dispensables il est vrai, se sont transformés en flops. Pour sa sortie, la nouvelle version de Drôles de dames, bâtie autour de la personnalité de Kirsten Stewart (Bella de Twilight), Naomi Scott (Jasmine dans Aladdin version Will Smith) et Ella Balinska (Nyela Malik dans la série The Athena), s’est pris d’entrée une gifle magistrale.

(...)