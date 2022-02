Si Robert Pattinson est le septième acteur à se glisser dans la peau de Batman, Zoé Kravitz, fille de qui vous savez, est la nouvelle Catwoman. Un costume tout aussi lourd à porter. “C’est un honneur que de succéder à Michelle Pfeiffer et Halle Berry. Le costume que je porte a beaucoup évolué. Sous la houlette de Jacqueline Durran, notre incroyable costume designer, il y a eu des tas de changements, d’ajustements, de tâtonnements. Mais je peux vous assurer qu’une fois finalisé, ce costume est hyper cool. Tout le monde sur le set avait les yeux qui sortaient des orbites quand je suis arrivée ainsi vêtue”, confie-t-elle. “Pour être honnête, les seuls personnages de bandes dessinées que je connaissais le plus étaient Batman et Catwoman, parce que ce sont les noms familiers que j’entendais enfant. Je n’ai jamais été une fan de BD. Par contre, j’ai toujours été attirée par Batman et Spiderman. Spiderman parce qu’il vit à New York, une ville que j’adore, Batman parce que Gotham City est un univers qui m’a toujours intrigué.”

Comment s’est passée votre rencontre avec Robert Pattinson ?

“Avant le tournage, nous avons passé pas mal de temps ensemble. Notamment pour les entraînements et la chorégraphie des combats. C’est un acteur merveilleux et désormais un très bon ami. Nous nous sommes tout de suite entendus sur le plateau car, je vous l’avoue, nous étions tous les deux très nerveux de nous retrouver dans cette saga. Nerveux et excités. Du coup, nous nous sommes soutenus moralement et physiquement mutuellement. Nous nous sommes serré les coudes.”