Chutes de neige à Liège: les grands axes dégagés, les pompiers toujours en intervention

Risque de verglas sur les routes ce week-end: alerte jaune dans trois provinces wallonnes

"Les services sont à l'œuvre depuis 4 heures du matin alors qu'ils avaient déjà œuvré jusque bien tard hier soir", a de son côté informé le bourgmestre Willy Demeyer samedi matin. "Les grands axes sont dégagés. Dans les rues en forte pente, des tracteurs ont été amenés afin d'évacuer la neige".

Les importantes chutes de neige de vendredi soir ont aussi engendré des coupures d'électricité chez plusieurs centaines de personnes dans la province de Liège, avait communiqué le gestionnaire de réseaux de distribution Resa. Des solutions de secours ont été mises en place pour palier les grosses pannes.

Des dizaines d'interventions ont eu lieu durant la nuit de vendredi à samedi, notamment à Trooz, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, particulièrement touchés. Des groupes électrogènes ont été installés par les équipes de l'opérateur afin de résorber au plus vite les pannes les plus importantes.