La découverte LN radio : OK Panda vous invite sur son dancefloor "Up The River", le second single du quatuor bruxellois est la découverte belge de la semaine sur LN Radio. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Voici le genre de single qui vous donne la banane et la pêche dès le lever du jour. Avec "Up The River", OK Panda, quatuor électro-pop-rock bruxellois créé en décembre 2020, en plein confinement donc, livre un titre ensoleillé et positif en diable. Pourtant, à l’annonce des influences du groupe, on aurait...