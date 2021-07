Georges Dallemagne s'est montré très critique envers le rapport du Comité R sur la gestion de l'affaire Jürgen Conings. Pour le député, le service de renseignement militaire (SGRS), dont le rapport précité pointe les manquements en termes de suivi du cas Conings, n'assure plus ses fonctions correctement, et cela date de plusieurs années selon lui.

"Je n'ai jamais lu un rapport aussi cinglant de la part de l'organe de contrôle (le Comité R, ndlr)", a directement lancé George Dallemagne au micro de Maxime Binet dans Il faut qu'on parle ce mardi matin. Le député parle même du SGRS comme d'un "service quasiment en faillite": "Il ne permet pas de rendre les services qu'il devrait rendre, c'est-à-dire assurer notre sécurité. J'ai l'impression qu'on est vulnérable". Et cela vient du fait que le SGRS ne bénéficie pas de toutes les ressources de l'organisation nécessaires pour fonctionner correctement, a expliqué le député fédéral, qui trouve cela "vraiment très inquiétant".

Georges Dallemagne a tenu à rappeler que, déjà en 2016, alors qu'il était commissaire lors d'un groupe sur les attentats de Paris et Bruxelles, les failles du SGRS avaient déjà été épinglées. "Mais rien n'a changé, on a même l'impression que ça s'est aggravé", a-t-il déploré, "On semble ne pas avoir appris des ces attentats".

Aujourd'hui, le membre du CDH se demande d'ailleurs si un service de renseignement militaire, en plus d'un même service au civil, est vraiment utile. "Je me pose la question de la plus-value d'un service militaire. La transmission d'informations entre les deux services est défaillante. Par exemple, on sait que le SGRS avait des informations sur Jürgen Conings depuis 2015, mais elles n'ont pas été traitées". Même chose lors des attentats en Belgique selon Georges Dallemagne, qui demande que des sanctions soient appliquées dans ces cas de "graves déficits de communication". "La sûreté de l'État et des citoyens est en jeu".

Retrouvez l'interview complète ci-dessous: