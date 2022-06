Follow me, c'est l'invitation lancée Anwar qui notre découverte belge DH Radio de la semaine.

Anwar est Bruxellois mais il fait aussi carrière en France où ca a démarré très vite.

Anwar c'est les voyages, les rencontres, l'amour, l'amitié et une musique qui vient du coeur.

Le single "Follow Me" c'est pour patienter jusqu'au 2ème album qui sortira au mois de septembre.

Interview complète ici, suivi par une version live de son morceau.