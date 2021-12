Ce lundi sur DH Radio, Christophe Collignon est revenu largement sur la situation du logement des victimes de ces catastrophes, insistant sur le fait qu’il était difficile d’établir un bilan précis à l’heure actuelle. Ils étaient environ 100.000 sinistrés à la suite des inondations de la mi-juillet. "C’est difficle de chiffrer aujourd’hui quels sont ceux qui n’ont pas encore de solution pour leur logement puisque ces sinistrés ont tendance à vouloir rester chez eux et restent très attachés à leur bien, leur tissu socio-économique."

"Ces mesures dureront le temps qu’il faudra"

Face à la crise, les logements publics ont été sollicités par la Région wallonne. Les gîtes ont également reçu des primes pour reloger des sinistrés. "On a amené une multiplicité de solutions et à ce stade, on a relogé 3.000 personnes".

Christophe Collignon est notamment revenu sur les mesures dédiées au relogement de ceux qui n’ont pas encore trouvé de solution. "Le modulaire a aussi été une solution, avec la mise à disposition de conteneurs. Ces familles trouvent un espace de vie sécurisé, appréciable et de qualité pendant que leurs biens sont reconstruits ou revalidés. Ces mesures dureront le temps qu’il faudra. Mon objectif est qu’aucune famille ne se retrouve réellement dans la difficulté."

Wallonie: le coûteux chantier de la reconstruction

Au micro de Maxime Binet, le ministre wallon des Pouvoirs locaux a aussi évoqué le long chantier post-inondations: la reconstruction du territoire wallon. "Pour faire en sorte que la Wallonie ne ressemble pas à un paysage de guerre, on va accompagner les villes et communes pour les aider à la reconstruction."

Dans le budget wallon, cette crise des inondations a fait exploser les dépenses. 737 millions d’euros ont été consacrés exclusivement à la reconstruction des zones sinistrées. "C’était une priorité. On a trouvé les moyens, en réorientant 10% du plan de relance pour les inondations. Un accord a été trouvé avec le fédéral et avec les assurances".

Christophe Collignon a tenu à rappeler l’action du gouvernement wallon auprès des assurances, qui reverseront 100% de l’indemnité qu’ils doivent aux assurés. "C’est en grande partie grâce au gouvernement et à la négociation du ministre-président."