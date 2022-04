Si son nom d’artiste ne vous dit pas grand-chose, le visage d’Olive et surtout sa voix singulière devraient vous rappeler des souvenirs. Rembobinez la bande-son de votre vie pour remonter en 2015. Cette année-là, Nathalie Darimont - c’est de son vrai - est l’une des candidates de The Voice sur la RTBF. La Verviétoise fait partie de l’équipe du coach Stanislas. Forte de cette expérience, elle se lance dans le grand bain de la musique sous le pseudo de Lya. Auteure, compositrice et interprète, elle façonne des chansons aux thèmes très personnels. Rien d’étonnant pour une psychologue de formation, la pomme ne tombant jamais loin de l’arbre dit-on.

En 2021, changement de cap. Lya devient Olive après une pause maternité. Parce que l’olive décrit le mieux la nouvelle orientation musicale choisie par l’artiste. Désormais ses chansons seront à la fois douces et amères, avec une pointe d’ironie. Les textes se font plus engagés, reflet des valeurs humanistes, sociales et écologiques qu’elle entend défendre. "Sa rencontre avec le parolier Erwan Le Berre (le chanteur d’Atomique Deluxe, NdlR.) lui permet d’assurer l’écriture subtile, juste et décalée qu’elle souhaite pour s’inscrire véritablement dans la chanson à texte", lit-on sur la biographie qui accompagne sa fiche sur la page Facebook de la plateforme My Court Circuit.

"Ça roule" est le premier single qu’elle sort sous cette nouvelle identité artistique dans laquelle Olive devient avant toute compositrice. Sorti en janvier 2021, il est suivi par trois autres titres : "À ma façon", "Le temps" et "Presqu’île".

L’année 2022 s’annonce comme un cap supplémentaire à franchir pour Olive. Un EP est annoncé pour le mois de mai et un album pour l’automne. Le tout est précédé du single "Comme il se doit" qui est la découverte belge de la semaine sur DH Radio du lundi 18 au dimanche 24 avril. "Comme il se doit, je courberai le dos/Comme il se doit, je ne vendrai pas trop cher ma peau/Comme il se doit, je ne poserai pas non plus de question/Car il va de soi, j’ai tort et vous avez raison", chante-t-elle. Sarcastique, vous avez dit sarcastique ? Le tout est distillé sur une composition pop à la mélodie qui trotte dans la tête. Bref, c’est très efficace.

Pour en savoir plus sur Olive en tant que personne, qu’artiste et que projet musical, rendez-vous les vendredi 22 et dimanche 24 avril pour l’interview complète en compagnie de Philippe Deraymaker. Ou sur les réseaux sociaux de DH Radio à toute heure du jour et de la nuit.