Auteure, compositrice et interprète, Fily Leela vient de Liège. Comme le veut l’expression consacrée, la musique, elle est tombée dedans dès le plus jeune âge. À 7 ans, elle apprend le solfège à l’académie ou elle fait aussi ses gammes sur le piano et s’initie au chant choral. Ce bagage non négligeable sous le bras, elle s’aventure en public dès ses 14 ans. Soliste, elle tourne avec différents groupes et chorales gospel. Vient ensuite l’heure de l’émancipation avec les premières compos et des textes griffonnés sur des bouts de papier. Quelques expériences en studio également. Ses influences, elle les puise dans la soul, le gospel et la musique latine. Les Stevie Wonder, Christina Aguilera et Whitney Houston pour ne citer que les plus grands.

Puis vient le jour de la révélation. C’était lors d’un concert d’Alicia Keys auquel elle assiste. C’est décidé, elle sera chanteuse. Elle veut faire vivre ses chansons sur scène. Et elle se lance dans le grand bain, celui du premier album. Il sort en 2009. Authentical Me lui ouvre les portes des premières parties de Tina Arena. Ensuite, les choses s’enchaînent pour Fily Leela. Elle donne de la voix comme choriste auprès de ce qui se fait de mieux : Lara Fabian, Sheila, Christophe Maé, Patrick Fiori, Jean-Louis Aubert, Adamo, Frédéric François, les inséparables Voulzy et Souchon, Matt Pokora, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Zap Mama et Typh Barrow. Excusez du peu.

Ses racines musicales, elle les assaisonne à la façon pop copieusement arrosée de soul et de sonorités électro. Histoire de vous faire une petite idée de ce que cela donne, tendez l’oreille sur sa reprise de" Remember The Time" de Michael Jackson disponible sur sa chaîne YouTube. Difficile de ne pas battre la mesure du pied et hocher la tête en rythme. Et ce n’est là qu’un exemple. D’autres covers sont à découvrir : Billie Eilish, Alicia Keys, Louis Armstrong, London Grammar ou encore Lana Del Rey. "You Versus Me", composition originale et nouveau single de Fily Leela n’est pas en reste. C’est d’ailleurs la découverte belge de la semaine à venir sur DH Radio.

Petit conseil en passant, attardez-vous aussi sur les textes car Fily Leela ne se contente pas de donner de la voix. Son propos mérite l’attention. Tout le monde se retrouve dans ses paroles où elle exprime sa sensibilité avec sa voix chaude. Pour "You Versus Me", voici ce qu’explique sa note d’intention : il s’agit de "l’histoire d’une femme vivant dans la contradiction et la confusion, devant faire face a deux personnalités en elle, tellement différentes mais complémentaires, qui se cherchent et apprennent à vivre en harmonie, tout en gardant la force et l’audace de l’une et la fragilité et les doutes de l’autre."

Comme si cela ne suffisait pas, la Liégeoise ne s’arrête pas à la musique. Fily Leela prête aussi sa voix à des sociétés de doublage.

