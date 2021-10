Il était près de 20 heures le jeudi 14 octobre lorsqu’Ola a fait ses premiers pas dans la cour des grands. Des vraiment très grands. Le jeune demi-finaliste de la huitième saison de The Voice Belgique, coaché par Matthew Irons de Puggy, était invité à interpréter quatre reprises de Coldplay devant une audience exigeante s’il en est puisque composer exclusivement de fans de Chris Martin et des siens. Tout ce beau monde était rassemblé au Planétarium de Bruxelles pour découvrir en avant-première le nouvel album de Coldplay. C’était aussi l’occasion pour Ola de présenter son petit dernier, "My Favourite Mistake". ce nouveau single est la découverte belge de la semaine à venir sur DH Radio.

Ola, Polet de son nom de famille, n’est pas un inconnu. Outre The Voice Belgique, il a à son actif deux simples précédents, "Long Night" et "Tell Me Less", de même qu’un EP six titres, My Favourite Mistakes (notez le pluriel cette fois !), sur lequel figurent tous ces morceaux et d’autres jusqu’ici inédits.

Quant à la Toile, elle foisonne des reprises qu’il affectionne, qu’il s’agisse des Beatles, d’Ed Sheeran, d’Yves Montand ou du groupe qu’il vénère parmi tous, Radiohead. De quoi attirer l’attention d’une major, Warner, qui a signé le jeune Belge de 21 ans.

La silhouette longiligne, toujours accompagné de sa guitare, Ola a des petits airs d’Eagle-Eye Cherry, le frère de Neneh Cherry, dont le single "Save Tonight" a été un tube planétaire en 1997. Mais si sa musique, comme celle d’Eagle-Eye Cherry, est résolument pop, elle tire plus vers le folk et l’acoustique. Ola excelle dans la mise en place d’ambiances qu’il réchauffe de sa voix particulière. Philippe Deraymaeker, qui le recevra en interview sur DH Radio le vendredi 29 octobre à 14 h 30 (séance de rattrapage le dimanche 31 octobre à 9 h 30 ou sur les réseaux sociaux de DH Radio), le rapproche d’un Ed Sheeran pour ce qui est de l’univers musical. Ce qui n’empêche pas Ola de revendiquer des influences qui vont jusqu’à puiser dans le jazz et le grunge.

Il n’empêche, il se dégage de ses compositions une douceur qui sied parfaitement aux thèmes développés dans ses chansons. Si l’on excepte un interlude musical d’une minute, les cinq autres titres de My Favourite Mistakes racontent toutes un regret. Des "échecs" sur lesquels le chanteur ne s’apitoie pas mais se construit. "La plupart des chansons sont basées sur des moments que j’ai regrettés en temps réel mais qui m’ont formé en quelque sorte… des moments que je ne changerais pas en y repensant avec du recul. Que ce soit des moments où j’ai eu le cœur brisé ou des moments où je me suis retrouvé dans une situation qui ne me plaisait pas, ils m’ont beaucoup appris et m’ont aidé à grandir."