Avec DAWN et "Heading for a new life" on entre dans le monde de la musique country, enfin country-rock, on est plus proche de Shania Twain que de Dolly Parton.Les voix de Céline et Jordan battent en harmonie sur scène, comme leurs coeurs à la ville.Et à la fin, une version unplugged spécialement pour les auditeurs de DH Radio.