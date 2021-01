Lucie-Valentine nous fait découvrir son univers, son âme, titre après titre.

Sur son album "La vie est belle" on passe de la mélancolie, du chaos à la lumière.

Avec de vraies chansons, certaines plus pop, d'autres plus intimes toujours avec beaucoup de sincérité.

Une artiste de chez nous à découvrir !

Avec en prime, après l'interview, une version "unplugged" de "Veuve Cliquot" enregistrée dans le studio de DH Radio !