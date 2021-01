Emry Ghill c'est Emmanuel et Amaury, ils font de la musique ensemble depuis 12 ans.

Si l'un a une formation de chant lyrique et jazz, l'autre a fait ses classes de guitare dans le métal.

Ensemble ils nous proposent un album très ouvert, très organique (voix, guitare, piano) dans différentes ambiances: folk, pop, rock fm californien... et pour le clip ils ont choisi le noir et blanc et les ombres chinoises... c'est très esthétique.