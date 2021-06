Sa mission au sein du Gems, sa profession de médecin et ses projets de vacances, Erika Vlieghe se livre un peu plus dans la séquence "Le Face Cam" diffusée ce lundi sur DH Radio.

"Je pense que la première étape est d'observer que le virus est bien sous contrôle cet été. Le vrai défi sera ensuite de garder des chiffres bas durant l'automne et l'hiver et alors on pourra envisager la fin des mesures sanitaires. Pour le moment c'est encore trop tôt. Depuis plusieurs semaines la situation est bonne, ce qui nous rend heureux", a notamment confié l'infectiologue.

