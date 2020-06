Vendredi dernier, Fabrice Collignon a fait ses adieux aux petits matins sur Bel RTL.

Fabrice Collignon a mis fin à 25 années de petits matins sur Bel RTL vendredi dernier. À la fois triste et heureux, l’animateur de 51 ans a pris les commandes de son dernier 5 à 7 , un moment rempli d’émotions pour lui, mais également pour ses fidèles auditeurs. " C’était une journée particulière. Je voulais vivre ce dernier matin comme tous les autres. J’avais envie qu’on me laisse profiter de ce dernier moment. J’espérais au plus profond de moi que l’équipe ne m’avait pas réservé une succession de surprises. Elle m’a bien cerné, les surprises sont arrivées par la suite " , explique Fabrice Collignon qui a été touché par le nombre incalculable de messages qu’il a reçu de ceux dont il berçait les oreilles jusqu’à l’arrivée de la matinale. "Je ne me rendais pas compte de l’importance que j’avais dans leur vie. J’étais une sorte de point de repère, celui qui les accompagne tous les matins."

Pourquoi avoir arrêté ?

(...)