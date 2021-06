La nouvelle peut paraître étonnante. Mais l'économie belge se porte bien malgré la crise liée au coronavirus. Cette reprise économique est estimée à 5,5% du PIB, ce qui fait du bien à nos entreprises. Pourtant Gilles Vanden Burre souhaite taxer d'avantages certaines d'entre elles. "Il ne faut pas retomber dans les erreurs du passé. Je pense notamment à la crise de 2008. À l'époque, nous avions directement entrepris des politiques d'austérité. Pour nous, il faut investir en priorité."

Autre grand axe de cet entretien: l'imposition des multinationales. Pour Gilles Vanden Burre, cela doit changer. "Ces énormes entreprises ne payent pas d'impôts et ce n'est pas normal. Joe Biden propose que toutes ces énormes sociétés payent environ 20% d'impôts. Le principe est de dire qu'il n'est plus possible de faire du shopping fiscal. Ce que l'on appelle plus communément l'optimisation fiscale. C'est légal mais c'est malsain. Il est temps de mettre ce débat sur la table."

Tout le monde n'est pas encore d'accord sur cette nouvelle imposition. Notamment certaines grosses économies venant de l'Asie. "Le G7 s'est déjà mis d'accord sur les 15-20% d'imposition. Maintenant, cela doit être discuté avec le G20, dont font partie l'Inde et la Chine, qui refusent pour le moment cette imposition supplémentaire. L'Europe seule ne peut pas le faire. Une décision est attendue fin juillet 2021."

Selon lui l'Europe, mais aussi la Belgique, pourraient en sortir grandie économiquement. "Selon certaines études, cette imposition pourrait retirer entre 10 à 15 milliards d'euros d'impôts supplémentaires par an à notre pays. Cet argent doit être utilisé pour diminuer la pression de la fiscalité sur le travail. En Belgique, elle est trop haute sur les bas et moyens salaires. Grâce à un crédit d'impôt, ces travailleurs pourraient gagner jusqu'à 225 euros nets en plus pour les salaires les plus bas. Cet argent pourrait également permettre d'encourager l'économie et certaines entreprises. Pas toutes, mais certaines, que l'état ciblerait. Comme les secteurs de la santé. Il faut relocaliser et utiliser des circuits courts." a-t-il expliqué.

L'entretien en intégralité: