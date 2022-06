Lô, alias Laurence Briand se présente comme comédienne et chanteuse. Mais à la vue de son CV déjà particulièrement copieux, on se dit qu’elle est bien plus que ça. Entrée au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle est diplômée en art dramatique et de la parole en 2006. Deux ans plus tard, elle a co-fondé sa compagnie théâtrale Toc Toc Art. Elle joue sur les planches mais pas que. Elle met aussi en scène, notamment en tant qu’assistante pour la pièce L.U.C.A. proposée par le Théâtre de l’Ancre, prix Maeterlinck de la mise en scène en 2019. Laurence Briand produit aussi. En 2012, sa compagnie a coproduit La robe de Guinara d’Isabelle Huppert. Elle apparaît aussi devant la caméra, pour tous les types d’écrans. Qu’il s’agisse du cinéma (dont Rookie, sélectionné aux Magrittes dans la catégorie du Meilleur film flamand), de téléfilms, de séries (dont Renaissance de Frank Van Passel, pour TF1) ou de webséries. Elle est aussi au générique de certaines productions avec sa seule voix pour des doublages et des publicités (Pokémon, Lupin 3, Orange, etc.). Ajoutez à cela des incursions dans le domaine de l’écriture avec une formation à l’Université européenne d’écriture de Bruxelles en 2000, de la danse avec la pratique du tango argentin depuis 2013 et celle de la pole dance depuis 2016. Tout cela se complète par un Master en droit obtenu en 2011 à l’UCL. Bref, Laurence Briand a plus d’une corde à son arc et un CV qui a de quoi en faire baver plus d’un.

Ce n’est pas tout puisqu’elle est aussi passionnée de musique. De chant en particulier. En 2011, elle a fait partie des Ateliers de la chanson ou elle s’est adonnée à l’écriture et à l’interprétation en compagnie. Elle y a écrit cinq titres mis en musique par Hugues Maréchal et Marie-Sophie Talbot qu’elle interprète elle-même. Plusieurs de ses projets mêlent d’ailleurs ses goûts pour le théâtre et la musique. C’est notamment le cas de deux spectacles musicaux que cette Franco-Belge originaire de la Martinique a créé : Est-ce ainsi que les hommes vivent et Sur un air de cinéma.

Désormais, c’est aussi comme chanteuse que Laurence Briand s’affiche sous le pseudonyme Lô. "Il y aura encore" est la découverte belge de la semaine à venir sur DH Radio et son second single après "Rupture à la mer du Nord". Il préfigure un album à venir à l’automne. Les deux titres proposent un univers pop. Il est plutôt humoristique et "barré" comme elle l’explique pour "Rupture à la mer du Nord" et bien plus intime pour ce qui est d’"Il y aura encore" où l’histoire racontée prime. Elle ajoute dans ce dernier titre une part de mystère avec la dernière phrase de sa chanson qui interpelle : "Mais surtout, ne boit plus". Nous vous laissons le soin de vous faire une idée de ce dont il s’agit en sachant que les thématiques qui tiennent à cœur à Lô sont la famille, les relations père-fille et mère-fille, l’absence de maternité (qu’elle soit volontaire ou non) ou encore les relations de couple.

Lô le clame haut et fort, elle aime la langue française. Elle n’écrit et ne chante qu’en français. Elle puise son influence auprès des plus grands de la chanson française, qu’il s’agisse de Barbara, de Serge Reggiani, de Georges Moustaki et, bien sûr, de l’incontournable Jacques Brel. Ça s’entend dès les premières notes et les premières secondes du couplet qui ouvre ses morceaux.

Nous vous recommandons aussi un petit détour par son site Internet (www.briandlaurence.com) pour tendre l’oreille sur les quelques covers qu’elle a proposé pendant le confinement. En version détournée, elles ne manquent pas d’humour.

En tant que découverte belge de la semaine, "Il y aura encore" tournera régulièrement sur DH Radio toute la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur Lô, rendez-vous le vendredi 17 juin à 15 h 30 et le dimanche 19 juin à 9 h 30 pour l’interview complète.