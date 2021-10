Grace Campbell a un lourd secret bien enfoui. Comme tous les secrets, il la hante et finit par faire surface. Histoire et pédophilie se croisent et Grace va nous entraîner d’Ecosse en Allemagne. Il y a deux bases historiques au thriller de Nicolas Beuglet, l’affaire Kentler et le joueur de flûte. Un livre à dévorer pour les longues soirées d’hiver.

C’est paru chez XO.